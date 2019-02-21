Доработка modx EVO (только backend)

Добрый день.

Есть текущий сайт на modx EVO, сделали 6 новых типовых страниц, нужно натянуть их на modx EVO и реализовать backend для этих страниц.

+ переделали меню, сверстали его, нужно натянуть его на для всех типовых страниц

Ссылки на вёрстку вышлю для откликнувшихся