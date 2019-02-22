Парсинг с сохранение картинки сайта аптекару

Здравствуйте!

Интересует простой парсинг сайта аптекару или аналога с таблетками. На сайте есть список букв (А,Б,В) можно пройтись

по ним. На выходе мне нужен sql дамп содержащий примерно следующие поля

id, title,url,content,image,status

и 1 картинка

То есть заходим на страницу, берем текст и картинку. В поле image прописываем название картинки.

То есть ничего сложного и я не привящываю вас в выборе технологий. Любой язык программирования. Мне нужен только дамп.

В сети я нашел уже парсинги, стоят они в районе 5к. Хотелось бы решение до этой суммы.