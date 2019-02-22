Парсинг с сохранение картинки сайта аптекару

Есть дизайн-проект небольшого лэндинга. По функционалу: - на сайте есть не очень сложные калькуляторы, с функционалом вроде "выберите ползунком от 1 до 10"; - кнопка, открывающая поп-ап с выбором из ~20 вариантов, после чего запоминающая выбор - платежка ...
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Здравствуйте!
Интересует простой парсинг сайта аптекару или аналога с таблетками. На сайте есть список букв (А,Б,В) можно пройтись
по ним. На выходе мне нужен sql дамп содержащий примерно следующие поля
id, title,url,content,image,status
и 1 картинка
То есть заходим на страницу, берем текст и картинку. В поле image прописываем название картинки.
То есть ничего сложного и я не привящываю вас в выборе технологий. Любой язык программирования. Мне нужен только дамп.
В сети я нашел уже парсинги, стоят они в районе 5к. Хотелось бы решение до этой суммы.
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