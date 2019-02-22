Парсинг с сохранение картинки сайта аптекару

Веб-программированиеЗавершен4 заявки256 просмотров
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Здравствуйте!

Интересует простой парсинг сайта аптекару или аналога с таблетками. На сайте есть список букв (А,Б,В) можно пройтись

по ним. На выходе мне нужен sql дамп содержащий примерно следующие поля

id, title,url,content,image,status

и 1 картинка

То есть заходим на страницу, берем текст и картинку. В поле image прописываем название картинки.

То есть ничего сложного и я не привящываю вас в выборе технологий. Любой язык программирования. Мне нужен только дамп.

В сети я нашел уже парсинги, стоят они в районе 5к. Хотелось бы решение до этой суммы.

5 лет назад
kamtm
Тимур 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Zemelea
Вадим 
35 летМолдова
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$30
2 дня
Отличная работа и скорость исполнения. Сотрудничеством доволен!
Интересная задача, четкая постановка задачи! Всё отлично)
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