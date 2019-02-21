Переделать карточку товара и форму отправки в WP

Доброе утро.

Прилагаю 2 скрина текущей карточки товара, которую нужно полностью переделать и сверстать под сайт таким образом,

что бы рядом с ценой была форма моментальной отправки заказа с телефоном и именем.

Остальные описания должны быть более читабельными и захватывающими внимание для совершения покупки на первом экране компьютера и наиболее грамотно расположены при просмотре на мобильных.

Нужно оформить все плюсы на этой странице с формой отправки наиболее располагающим к покупке образом.