Переделать карточку товара и форму отправки в WP

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки141 просмотр
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Доброе утро. 

Прилагаю 2 скрина текущей карточки товара, которую нужно полностью переделать и сверстать под сайт таким образом, 

что бы рядом с ценой была форма моментальной отправки заказа с телефоном и именем. 

Остальные описания должны быть более читабельными и захватывающими внимание для совершения покупки на первом экране компьютера и наиболее грамотно расположены при просмотре на мобильных. 

Нужно оформить все плюсы на этой странице с формой отправки наиболее располагающим к покупке образом. 

5 лет назад
Max1mus7777
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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