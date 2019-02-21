Разработка маркетплейса digital продукции

Есть дизайн-проект небольшого лэндинга. По функционалу: - на сайте есть не очень сложные калькуляторы, с функционалом вроде "выберите ползунком от 1 до 10"; - кнопка, открывающая поп-ап с выбором из ~20 вариантов, после чего запоминающая выбор - платежка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Розыск программиста для разработки маркетплейса digital продукции.
Приветствуется понимание работы блокчейна и платежей с помощью криптовалюты.
Более подробное техническое задание в лс.
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