Интересует интеграция криптовалюты на основе Quark в osclass . pro шаблон. Для кого это возмоможно, тогда хотелось бы пообщаться более предметно.

Интересует интеграция деймона полностью в движок.

Например стоимость подачи обьявления 1 монета, соответственно её надо купить на бирже. Человек покупает её на бирже и отправляет на свой кошелек аккаунта в личном кабинете сайта (платформы). Ну и ещё много применения и создания дополнительных модулей, например гарант.