Разработка/доработка модуля для imageCMS 4.11 на CodeIgniter.

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Ищу разработчика (php, CodeIgniter), для доработок на движок imageCMS 4.11 (CodeIgniter).

Доработка модулей/разработка/создание новых.

Создание, вёрстка страниц, шаблонов страниц.

Помощь в других элементах движка. 

Нужен человек который не будет разбираться (три месяца) с CodeIgniter и imageCMS 4 , а знает как работает движок, и отлично плавает в CodeIgniter.

Что нудно сделать:

1. Переработка модуля "баннеры"

2. Доработка функционала "баннеры"

3. Установка модуля "форм", добавить стили (вёрстка).

4. Вёрстка Pop-up формы, вёрстка Pop-up окна спасибо.  

5. Переписать файл обработки. 

5 лет назад
sfanta
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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