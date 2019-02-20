Ищу ГОТОВЫЙ каталог компаний для WP сайта. Готовый значит разрабатывать с нуля НЕ НАДО!!! Что должно быть обязательно: [list][*]Подкатегории (2-3 уровня вложенности)[*]Страница компании (карта, несколько адресов, описание, услуги-теги) [*]Моб версия обязательно[/list] От вас требуется доработка и интеграция в существующий сайт. В ...
Разработка/доработка модуля для imageCMS 4.11 на CodeIgniter.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу разработчика (php, CodeIgniter), для доработок на движок imageCMS 4.11 (CodeIgniter).
Доработка модулей/разработка/создание новых.
Создание, вёрстка страниц, шаблонов страниц.
Помощь в других элементах движка.
Нужен человек который не будет разбираться (три месяца) с CodeIgniter и imageCMS 4 , а знает как работает движок, и отлично плавает в CodeIgniter.
Что нудно сделать:
1. Переработка модуля "баннеры"
2. Доработка функционала "баннеры"
3. Установка модуля "форм", добавить стили (вёрстка).
4. Вёрстка Pop-up формы, вёрстка Pop-up окна спасибо.
5. Переписать файл обработки.
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