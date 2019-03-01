Разработка страницы для сайта на 1С Битрикс

Имеется сайт http://artelle-doors.ru/catalog/artelle-izgotovlenie-dverey-na-lyuboy-vkus/

Так сейчас выглядит страница категории.

Нам нужно сделать две вещи

1) Чтобы здесь отображались только заголовки категорий http://artelle-doors.ru/catalog/

2) Чтобы был новый дизайн шаблон для этих категорий http://prntscr.com/mnjxje

За исключением того случая когда человек нажимает сюда http://prntscr.com/mnjxt9 . Тут все должно остаться как есть