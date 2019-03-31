Бот для Телеграмма

Приветствую нужно написать бот для телеграма.

Кто готов взяться прошу написать стоимость, сроки , контакты.

Бот который должен отправлять видео фаил . Пользователь боту отправляет видео которое хочет смонтировать, бот его принимает и отправляет монтажеру. Монтажор делает видео монтаж и отправляет пользователю

1. Название: VIDEOBOT ❗(нужно продумать id) ❗

2. Данный бот работает как агрегатор, соединяя заказчика с монтажёром с возможностью прямого диалога модератора с клиентом (сделать 2-х модераторов, которым будут приходить Push уведомления).

3. Данный бот должен включать в себя панель кнопок по нашему древу.

4. Бот должен принимать оплату на карту. ❗(нужно решение) ❗

5. push от бота должен приходить двум людям с техническим заданием и файлами.

6. идея заключается в том, что люди не должны понимать, что они общаются с человеком. создаём иллюзию, что видео монтирует бот