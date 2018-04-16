Python разработчик: Django, Bost, Rest API.
Занимаюсь backend разработкой на языке Python 3.
Back-end:
Python,
Django,
Django Rest Framework,
Django-channels,
Redis,
Postgres
telegram: @fojetin
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Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
6 лет назад
Все сделано согласно ТЗ. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Хороший адекватный заказчик, приятно работать.
$25
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель, выполнил все в срок, быстро разобрался в задаче, предложил свое решение.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятно работать.