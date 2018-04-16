YoJo

Дмитрий YoJo

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Python разработчик: Django, Bost, Rest API.

Занимаюсь backend разработкой на языке Python 3.

Back-end:

Python,

﻿Django,

﻿Django Rest Framework,

﻿Django-channels,

﻿Redis,

﻿Postgres

telegram: @fojetin

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Отзывы заказчиков

Genus
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Бот для Телеграмма
Все сделано согласно ТЗ. Сотрудничеством доволен.
Хороший адекватный заказчик, приятно работать.
Ответный отзыв
kizimenko
Иван 
34 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Чат бот Telegram, поиск и вывод данных из Google Sheet
Отличный исполнитель, выполнил все в срок, быстро разобрался в задаче, предложил свое решение.
Хороший заказчик, приятно работать.
Ответный отзыв