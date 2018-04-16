Задачи:[list][*]Найстройка работоспобности сайта на платформе wordpress[*]Верстка страниц по готовому мокапу/дизайну[*]Интеграция различных веб приложений (сервисы рассылок, CRM, платежные системы) через API[*]Установка и настройка плагинов на WP[/list] Формат: Удаленный формат Сотрудничество после выполнения тестового задания. Оплата договорная.
Чат бот Telegram, поиск и вывод данных из Google Sheet
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен чат бот, можно даже на конструкторе типа flowxo, который может находить информацию в гугл таблице по 1 колонке и выводить информацию в диалог.
1. Поиск информации формата - Ячейка Содержит, те не должно быть точного соответствия.
Минимальное количество символов при которых пойдет поиск это 4 ( чтоб не лопатить всю таблицу)
Доп условие если в запросе содержатся цифры то произвести 2 поиска с пробелом и без
Например запрос: RX570 нам надо осуществить поиск также по запросу RX 570
2. Вывод информации:
Максимум 5 результатов за 1 вывод
Если совпадений больше то кнопка ЕЩЕ выводит еще 5 результатов.
На вывод у нас идет из 3 колонки. Та по которой шел поиск, берем значение из нее + колонка с ценой+ бренд
3. Записываем Данные пользователя (его телеграмм аккаунт и его запросы в отдельную google таблицу)
Пример:
Таблица
Человек вводит запрос: rx570
В таблице 4 соответствия
Мы выводим ему строчки: 1,2,6,7
Пример вывода пункта 1
Gigabyte: GV-RX570GAMING-4GD-MI , OEM {20} - 300 уе
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