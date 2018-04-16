Чат бот Telegram, поиск и вывод данных из Google Sheet

Нужен чат бот, можно даже на конструкторе типа flowxo, который может находить информацию в гугл таблице по 1 колонке и выводить информацию в диалог.

1. Поиск информации формата - Ячейка Содержит, те не должно быть точного соответствия.

Минимальное количество символов при которых пойдет поиск это 4 ( чтоб не лопатить всю таблицу)

Доп условие если в запросе содержатся цифры то произвести 2 поиска с пробелом и без

Например запрос: RX570 нам надо осуществить поиск также по запросу RX 570

2. Вывод информации:

Максимум 5 результатов за 1 вывод

Если совпадений больше то кнопка ЕЩЕ выводит еще 5 результатов.

На вывод у нас идет из 3 колонки. Та по которой шел поиск, берем значение из нее + колонка с ценой+ бренд

3. Записываем Данные пользователя (его телеграмм аккаунт и его запросы в отдельную google таблицу)

Пример:

Таблица

Человек вводит запрос: rx570

В таблице 4 соответствия

Мы выводим ему строчки: 1,2,6,7

Пример вывода пункта 1

Gigabyte: GV-RX570GAMING-4GD-MI , OEM {20} - 300 уе