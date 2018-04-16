Чат бот Telegram, поиск и вывод данных из Google Sheet

Веб-программированиеЗавершен4 заявки2080 просмотров
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Нужен чат бот, можно даже на конструкторе типа flowxo, который может находить информацию в гугл таблице по 1 колонке и выводить информацию в диалог. 

1. Поиск информации формата - Ячейка Содержит, те не должно быть точного соответствия.

Минимальное количество символов при которых пойдет поиск это 4 ( чтоб не лопатить всю таблицу)

Доп условие если в запросе содержатся цифры то произвести 2 поиска с пробелом и без

Например запрос: RX570 нам надо осуществить поиск также по запросу RX 570

2. Вывод информации:

Максимум 5 результатов за 1 вывод

Если совпадений больше то кнопка ЕЩЕ выводит еще 5 результатов.

На вывод у нас идет из 3 колонки. Та по которой шел поиск, берем значение из нее + колонка с ценой+ бренд

3. Записываем Данные пользователя (его телеграмм аккаунт и его запросы в отдельную google таблицу)

Пример:

Таблица

Человек вводит запрос: rx570

В таблице 4 соответствия

Мы выводим ему строчки: 1,2,6,7

Пример вывода пункта 1

Gigabyte:  GV-RX570GAMING-4GD-MI , OEM {20} - 300 уе

6 лет назад
kizimenko
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
YoJo
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$25
5 дней
Отличный исполнитель, выполнил все в срок, быстро разобрался в задаче, предложил свое решение.
Хороший заказчик, приятно работать.