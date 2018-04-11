Сделать оптимизацию проекта на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок158 просмотров
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Задачи:

  • Найстройка работоспобности сайта на платформе wordpress
  • Верстка страниц по готовому мокапу/дизайну
  • Интеграция различных веб приложений (сервисы рассылок, CRM, платежные системы) через API
  • Установка и настройка плагинов на WP
Формат:

Удаленный формат

Сотрудничество после выполнения тестового задания.

Оплата договорная.

WordPress
6 лет назад
travelmba
Денис 
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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