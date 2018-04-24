Настроить систему оплаты на сайте

Задача состоит в настройке сервиса Uniteller и обработки формы оплаты бранирования.

Сайт http://barcubalibre.ru (написан на самопальном скрипте)

На отдельной странице нужно будет настроить html форму с необходимыми полями для заказа.

В back-end обработчике настроить обработку, валидацию и отправку формы по API Uniteller, обработку результата оплаты с сохранением данных результата в БД и отправку по email.

Страницу для формы оплаты и страницу статуса оплаты, а также документацию к API Uniteller предоставим.