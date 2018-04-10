Ищем PHP-разработчика на фреймворке Yii 2

Добрый день, уважаемые разработчики!

С целью разработки SaaS-решения для теннисного клуба, команде требуется PHP-гуру с опытом разработки на Yii + JQuery.

Фронтенд приложения практически готов, требуется человек, который создаст административную панель на базе AdminLTE, с учётом текущей структуры базы данных.

Подробное описание задач находится в приложении. Чтобы было понимание, как должны выглядеть формы, существует прототип административной панели.

Ссылку на проект покажем в личной переписке разработчикам, с которыми будем вести предметный диалог.

Сроки обговорим в беседе.

Просьба в ответе показать несколько своих работ на Yii

и сколько Вы на Yii уже разрабатываете.