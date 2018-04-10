Ищем PHP-разработчика на фреймворке Yii 2

Необходимо разработать онлайн crm Учет клиентов: - клиентская база (откуда пришел, на какой курс, стоимость...) с днями рождения (с напоминалкой Поздравить) - возможность формировать по группам из студентов и видеть свободные места в текущей группе -Контроль посещаемости студентов -Анализ эффективности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые разработчики!
С целью разработки SaaS-решения для теннисного клуба, команде требуется PHP-гуру с опытом разработки на Yii + JQuery.
Фронтенд приложения практически готов, требуется человек, который создаст административную панель на базе AdminLTE, с учётом текущей структуры базы данных.
Подробное описание задач находится в приложении. Чтобы было понимание, как должны выглядеть формы, существует прототип административной панели.
Ссылку на проект покажем в личной переписке разработчикам, с которыми будем вести предметный диалог.
Сроки обговорим в беседе.
Просьба в ответе показать несколько своих работ на Yii
и сколько Вы на Yii уже разрабатываете.
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