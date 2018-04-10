Бот телеграма, присылающий ранее спарсенные ссылки

Здравствуйте уважаемые програмисты, необходимо внесение изменений в сайт согласно техзадания [b][u]прикрепленного[/u][/b] в файле (правка темы, создание всплывающей формы, мелкие правки хедера и тд. всего [b]6 пунктов)[/b] адрес сайта http://www.tehnopolis.in.ua сайт на вордпрессе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо собирать ссылки с разных источников - телеграм-каналы, сообщения в почте (отдельная чистая почта) и группа ВК.
Источники фиксированные и заранее известны. Собранные ссылки слать через бота.
В личке напишу подробнее
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