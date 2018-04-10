Написать карту для web-игры на javascript

Есть сайт на WP, когда-то на нем был установлен wordfence с заменой урла админки, потом WP Security тоже с заменой урла и, возможно, какими-то еще настройками. Теперь не могу найти адрес админки и войти :) Доступ по Ftp ...
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Здравствуйте!
Создаем браузерную игру.
Нужен класс на javascript.
Напишите его сами или найдете в интернете - не особо важно.
Главное - скорость скрипта и необходимые функции.
В скрипте должны быть следующие функции:
1. callback всех (или почти) событий (к примеру, нажатие на определенный объект). - Нужно для того, чтобы можно было подключать на события дополнительные функции.
2. Выставление объектов с определенными текстурами
3. Задание текстуры земли
4. Возможность наложения объектов друг на друга
5. Расположение объектов и самой карты по оczv X и Y
6. Функция выставления текущего обзора (к примеру, для того, чтобы разным игрокам задавать разные стартовые позиции на карте).
7. Зумирование (возможность приблизить/отдалить объекты на карте)
8. Собственно, как и в любой карте - возможность сдвигать точку обзора
Описание сути/смысла карты.
В общем, для игры динамичная 2d карта виртуального города. Которая будет с развитием игры автоматически наполняться различными объектами (дороги, машины, дома, остановки - по сути, обычные изображения с уникальными id и расположением по осям).
По поводу скорости работы скрипта.
Предполагается, что на карте будет располагаться несколько миллионов объектов (зданий, машин и т.д.), соответственно, если все объекты будут постоянно загружаться - это может быть поводом для подвисания. Выходит, что карта должна хранить в память только 5 точек обзора. 1 - текущая точка (при текущем зуме) + 4 точки (при текущем зуме), предположительно, в которые игрок может сдвинуть карту (точкиы влево, , если юзер сдвинет карт влево, вправо, вверх или вниз). Если юзер сдвинул карту, показываем ему объекты в памяти + в фоне загружаем новые, недостающие точки возможного обзора. Загружать, возможно, через ajax объектов в json формате.
Так вижу я. Вы можете предложить свой вариант, если считаете, что можно лучше.
Несмотря на количество описанных свойств, скрипт может быть вполне простым.
Примеры указывать здесь не буду, наверняка, вы не раз видели может даже играли в игры с похожей идеей.
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