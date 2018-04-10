Wordpress + ACF Pro. Реализация фильтра по полям ACF

Требуется создать фильтр на по кастомным полям от ACF, в сети очень много решений но все требую знания PHP...

Установлен плагин "Search & Filter" который выполняет эту задачу, но по какой-то причине, он не видит эти поля (

Задача: Вывести на сайте через виджет фильтр с полями от плагина ACF (поле категории уже выводится но оно не является полем ACF). Скрин того что надо https://c2n.me/3Tkn9Ku - оформление не требуется! Только фуyкционал!!! И соответственно результат фильтра.

Процесс: Сайт локально, доступ не могу предоставить, но предоставлю архив сайта с инсталлятором (для развертывания у себя локально или на хосте?!)

Условия и оплата: Ни какой предоплаты! сделали - показали - оплатил - забрал!!! Оплата в qiwi, yandex, webmoney, или перевод на карту.