Real-time график криптовалют

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки110 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Реализовываем демо проект и по времени не успеваем создать график.

Нужно взять api сторонних сервисов и создать график на js, html для вывода на сайте.

Живой пример на poloniex.com/exchange#usdt_btc.

Функций нужно меньше, чем в примере, детали предоставлю.

Дизайнерские изыски не требуются.

6 лет назад
dr_riddle
Эдвард 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад