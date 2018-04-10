Real-time график криптовалют

Реализовываем демо проект и по времени не успеваем создать график.

Нужно взять api сторонних сервисов и создать график на js, html для вывода на сайте.

Живой пример на poloniex.com/exchange#usdt_btc.

Функций нужно меньше, чем в примере, детали предоставлю.

Дизайнерские изыски не требуются.