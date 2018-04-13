Настроить калькулятор грузоперевозки

Необходимо для раздела tkapelsin. ru/calculator.html настроить выдачу результата по определенным данным. Пока сделать только для нескольких направлений (из Екатеринбурга в города Казахстана). Затем расширим уже географию.

Есть прайс, его прикрепил в виде картинки.

За 1 куб берем 200 кг., т.е. если человек забивает в поле Объем 3 куба это будет равно 600 кг. (можно даже сразу в поле вес чтобы кол-во соответствующее кг вбивалось при указании объема).

Поле объем не является обязательным. Т.е. человек может высчитать по размерам.

Мин. - это минимальный заказ. Его просто указываем после расчета текстом, если сумма получилась меньше минималки. В калькуляторе не учитываем как переменную.

Негабарит в принципе описано в самом калькуляторе как высчитать.

Остальные цены по доп услугам суммируются просто. Цены укажу отдельно.

Сейчас страница в виде html, можно ее переделать в php в принципе. Т.е. обсудить можно.

Жду ваших заявок. С меня своевременная оплата + хороший отзыв за хорошую работу.