Настроить калькулятор грузоперевозки

Веб-программированиеЗавершен4 заявки132 просмотра
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Необходимо для раздела  tkapelsin. ru/calculator.html настроить выдачу результата по определенным данным. Пока сделать только для нескольких направлений (из Екатеринбурга в города Казахстана). Затем расширим уже географию.

Есть прайс, его прикрепил в виде картинки.

За 1 куб берем 200 кг., т.е. если человек забивает в поле Объем 3 куба это будет равно 600 кг. (можно даже сразу в поле вес чтобы кол-во соответствующее кг вбивалось при указании объема).

Поле объем не является обязательным. Т.е. человек может высчитать по размерам.

Мин. - это минимальный заказ. Его просто указываем после расчета текстом, если сумма получилась меньше минималки. В калькуляторе не учитываем как переменную.

Негабарит в принципе описано в самом калькуляторе как высчитать.

Остальные цены по доп услугам суммируются просто. Цены укажу отдельно.

Сейчас страница в виде html, можно ее переделать в php в принципе. Т.е. обсудить можно.

Жду ваших заявок. С меня своевременная оплата + хороший отзыв за хорошую работу.

6 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
knight2007
Владимир 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$20
2 дня
Все супер! Очень благодарен за работу! Спасибо!
Все отлично. Рекомендую
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