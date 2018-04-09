Интернет магазин и написать к нему скрипт для оплаты

Создать платформу CMS, интернет магазина со скриптом, который выдает клиенту адреса кошельков для оплаты крипто валютами. BTC, ETH, Dash. Эти адреса кошельков администратор заранее в ручную вбивает в базу. Т.е. скрипт должен быть сделан с возможностью добавления через административную панель адреса кошельков для оплаты (адреса администратор заранее сам подготавливает на локальном компьютере, т.е. сам скрипт не должен генерировать адреса), после добавления у каждого из них должен автоматически генерироваться QR код для оплаты. К примеру как делается тут qrcoder.ru/ , тут достаточно вбить адрес, скажем биткоина: 1CK6KHY6MHgYvmRQ4PAafKYDrg1ejbH1cE, сервис сразу генерирует QR. Клиент вместе с адресом 1CK6KHY6MHgYvmRQ4PAafKYDrg1ejbH1cE получает его QR после оформления товара и выборе метода оплаты биткоином. Как-то так: prntscr.com/j2syhv

Этот адрес 1CK6KHY6MHgYvmRQ4PAafKYDrg1ejbH1cE заранее администратор вносит в базу. После заказа адрес само исключается из базы в истекший список адресов, к следующему заказу уже выдается новый адрес из базы, т.е. их количество может быть неограниченно, и администратор сам списком их вводит через панель администрирования и добавляет по мере того как они заканчиваются. А скрипт поочередно выдает к каждому заказу один адрес и генерирует QR. Курс оплаты должен зафиксироваться на некоторое время, которое так же настраивается администратором, т.е. к примеру, после заказа у клиента есть 3 часа на оплату по данному адресу с зафиксированным на момент заказа курсом крипто валюты к доллару. Курсы на сайте должны обновляться в автоматическом режиме по одной из ТОП-5 бирж. Желательно, если это не сложно, надо реализовать так чтобы администратор сам мог в перспективе менять биржу по которой сайт будет определять курс той или иной крипто валюты к доллару. Промежуток, между которым сайт обновляет курс так же должен настраиваться, будь то это 15 минут или 3 часа. Так как иногда бывают периоды что курс так сильно скачет, час назад 7000$, через час уже 6000 за один биткоин.

Для тех, кто далек от биткоинов и тд. проще привести аналогию с сотовыми операторами.

К примеру, я хочу, чтобы за товары на сайте, мне оплачивали на счет моих мобильных телефонов разных операторов, есть у меня по 10 симок МТС. Мегафон, Билайн. Покупателю после оформления заказа выдается номер телефона выбранного им оператора (куда удобнее ему заплатить) и он уже сам его пополняет и после того как перевел деньги, нажимает кнопку подтверждения чтобы администратор проверил пришли ли деньги на номер телефона. Скажем выбрал он товар на 200 руб., оформил, дальше выбор формы оплаты, покупатель выбирает МТС, ему система выдает номер из базы который он должен пополнить на 200 руб. после того как покупатель пополнил счет, он жмет кнопку "Оплатил", администратору приходит уведомление, и администратор проверят, пришли ли деньги на счет. Просто в моем случае это не номера телефонов, а адреса кошельков.

Остальное в принципе все классическое, наполнение контентом, товарами, дизайн минималистический, т.е. рисовать сложные картинки так же не нужно, главное сделать оболочку, функционал магазина с вышеописанным скриптом оплаты.

Примерная структура сайта:

Главная, страница с описанием нашей компании.

Товары, с выпадающим меню списком наименований товаров, при переходе на который открывается отдельная страница с описанием товара, выбор необходимого количества, возможность добавления его в корзину и последующее оформление, которое так же является регистрацией клиента в системе.

Вход, форма для зарегистрированных клиентов по адресу электронной почты и паролю который клиент задает во время регистрации. После входа клиент уже видит ссылку на личный кабинет вместо "Вход" где отображается количество его заказов и их статусы, регистрационные данные.

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Блок с действующими курсами крипто валют к доллару

Меню администратора где есть базы адресов в который вносятся адреса кошельков по той или иной крипто валюте, которые скрипт выдает клиенту во время оформления заказа и прочие стандартные настройки, такие как редактирование заказов, смена их статуса, редактирование баз клиентов и сайта с контентом.

За основу дизайна можно взять действующий weblancer.net Так же аккуратно расположенный логотип в шапке слева, меню справа от него, навигация по товарам через выпадающее меню при наведении на него курсором. Светлые, голубые тона, приятные шрифты. Важно чтобы все сочеталось, был легкий, но в тоже время строгий сайт. Возможно использование какой-либо CMS, скриптов, НО важно чтобы наш проект был уникальным, не было явно видно, что он сделан на основе какой-либо популярной системы CMS, шаблонов.

Важна кроссбразуерность, чтобы все корректно работало и отображалось во всех популярных браузерах и устройствах. Основной необходимый функционал описал, остальное более глубокое описание уже процессе обсуждения и выполнения заказа. Оплата поэтапно, по мере выполнения заказа.