Работа с биржей binance по API

Веб-программированиеЗавершен1 заявка556 просмотров
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Добрый день.

Интересует следующий вопрос.

Сколько будет стоить написать запрос PHP по API для binance для запроса баланса и для выставить ордер на продажу.

 

Что-то типа этого (это для Криптопии) только нужно для www.binance.com

 

function api_query($method, array $req = array())

 {

 $API_KEY = '';

 $API_SECRET = '';

 

 static $ch = null;

 $ch = curl_init();

 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

  

   $url = "https://www.cryptopia.co.nz/Api/SubmitTrade";

   $nonce=time();

   $post_data = json_encode($req);

   $m = md5($post_data, true);

   $requestContentBase64String = base64_encode($m);

   $signature = $API_KEY."POST".strtolower(urlencode($url)).$nonce.$requestContentBase64String;

   $hmacsignature = base64_encode(hash_hmac("sha256", $signature, base64_decode($API_SECRET), true));

   $header_value = "amx ".$API_KEY.":".$hmacsignature.":".$nonce;

   $headers = array("Content-Type: application/json; charset=utf-8", "Authorization: $header_value";

   curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);

   curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

   curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($req));

 

 // run the query

 $res = curl_exec($ch);

$data5=json_decode($res, TRUE);

var_dump($data5);

curl_close($ch);

 

 if ($res === false) throw new Exception('Could not get reply: '.curl_error($ch));

 //return $res;

 

$pr_min=$data5["Data"][0]["Available"];;

echo "
pr_min1=".$pr_min;

}

 

echo api_query("GetBalance", array('Type'=> "Sell", 'Market'=> $currency, 'Rate'=> $rate, 'Amount'=> $amount)).PHP_EOL;

6 лет назад
nvrabotaru
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vvbphp
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Очень грамотный и порядочный. Рекомендую!!!
Оплатил сразу, задача была понятна. Рекомендую к сотрудничеству.
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