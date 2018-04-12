Работа с биржей binance по API

Сайт стал мелено грузиться, нужно исправить это и оптимизировать максимальную скорость загрузки. Ошибка является кретичной в яндекс вэбмастере.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Интересует следующий вопрос.
Сколько будет стоить написать запрос PHP по API для binance для запроса баланса и для выставить ордер на продажу.
Что-то типа этого (это для Криптопии) только нужно для www.binance.com
function api_query($method, array $req = array())
{
$API_KEY = '';
$API_SECRET = '';
static $ch = null;
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$url = "https://www.cryptopia.co.nz/Api/SubmitTrade";
$nonce=time();
$post_data = json_encode($req);
$m = md5($post_data, true);
$requestContentBase64String = base64_encode($m);
$signature = $API_KEY."POST".strtolower(urlencode($url)).$nonce.$requestContentBase64String;
$hmacsignature = base64_encode(hash_hmac("sha256", $signature, base64_decode($API_SECRET), true));
$header_value = "amx ".$API_KEY.":".$hmacsignature.":".$nonce;
$headers = array("Content-Type: application/json; charset=utf-8", "Authorization: $header_value";
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($req));
// run the query
$res = curl_exec($ch);
$data5=json_decode($res, TRUE);
var_dump($data5);
curl_close($ch);
if ($res === false) throw new Exception('Could not get reply: '.curl_error($ch));
//return $res;
$pr_min=$data5["Data"][0]["Available"];;
echo "
pr_min1=".$pr_min;
}
echo api_query("GetBalance", array('Type'=> "Sell", 'Market'=> $currency, 'Rate'=> $rate, 'Amount'=> $amount)).PHP_EOL;
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