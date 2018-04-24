Вывод новостей и каталог авто MODX Revolution

[b][i]Техническое задание.[/i][/b] Написать скрипт на PHP со следующими функциями: - открыть файл с данными (текстовый файл / xml / JSON) - на Ваш выбор, но чем быстрее будет обработка тем лучше ! Файл лежит на другом сайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на MODX Revolution 2.4.3-pl
1. Реализовать вывод новостей: кратко анонс, подробно при переходе по ссылке.
2. Вывести на страницы, указанные ниже, каталоги автомобилей (пример: https://getgo24.ru/cars/komfort/)
https://getgo24.ru/uslugi/dolgosrochnaya-arenda-avtomobilya/
https://getgo24.ru/uslugi/arenda-mashinyi-s-voditelem-na-den/
https://getgo24.ru/uslugi/arenda-avtomobilya-na-sutki/
https://getgo24.ru/uslugi/arenda-avtomobilya-na-mesyacz/
https://getgo24.ru/uslugi/mashina-vyixodnogo-dnya/
https://getgo24.ru/uslugi/pochasovaya-arenda-avto/
https://getgo24.ru/uslugi/kratkosrochnaya-arenda-avto/
https://getgo24.ru/uslugi/arenda-avto-posutochno/
https://getgo24.ru/uslugi/kruglosutochnaya-arenda-avtomobilej/
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