Yii разработчик

Приветствую друзья! Имеется адаптивно корректно сверстанные 7 страниц. В них большая главная страница, остальные типовые. Есть миникаталог и товар, но это не ИМ, а просто каталог. [b]Как оформлять заявку:[/b] 1) Приблизительная цена 2) Кол-во работ не менее 3х (предоставить ссылки) 3) Срок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать существующий проект на Yii2. Есть подробное написанное ТЗ. Нужен программист на yii2, который изучит ТЗ и реализует его. Выполнение проекта подразумевает соблюдение требований к коду и организации работы, написание миграций.
От кандидата: хорошее знание yii2 (будем проверять корректность кода и соблюдение правил), работа через git, постоянный он-лайн 6-8 часов в дневное время по Мск, готовность работы в команде (если нужна будет помощь), умение работать с версткой (не верстать, а именно работать, т.е. вносить правки), работа с mysql, проект предполагает frontend и backend.
Указывайте вашу ставку за час работы и условия оплаты.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Настроить способы доставки и оплаты на сайте (ОкСтор 2.3): 1. Самовывоз из магазина - стоимость доставки 0 руб. - оплата наличными 2. Доставка курьером по городу Санкт-Петербургу - 300 руб. - оплата наличными 3. Доставка почтой России - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $350
Добрый день! Необходимо сделать многостраничный сайт на джумле Существует CRM сделанная на джумле для другого сайта которую надо будет соединить с новым сайтом (запись онлайн отображение графика работы, цены и т.п) Сам макет сайта полностью готов и будет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен специалист по PrestaShop для долгосрочного сотрудничества. Только отдельный разработчик, не компания. Только с опытом работы с престой - модули, шаблоны и т.д. Пишите свою часовую ставку.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуются доработки по сайту Сайт на WP, но с интеграцией CRMВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть страница: http://www.endocrinesurgery.ru/otzyvy-i-voprosy/otzyvy-i-voprosy-2.html Надо снести текущий виджет. И прикрутить на эту страницу вот это обсуждение: https://vk.com/topic-38953337_26745682 Чтобы можно было опубликовать отзыв как на странице сайта, так и в обсуждении + возможность удаления отзывов.Завершен6 лет назад
Надо сделать парсер для сайта классом в новом проекте Yii2. Задача пройти авторизацию по логину\паролю и в активной сессии спарсить оттуда все объекты недвижимости с их характеристиками. Максимально допустимый сторонний движок: SimpleHTMLdom. В команду нужен постоянный программист ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть старый сайт муниципального учреждения на html: http://oc-vzlet.ru/ Нужна версия для слабовидящих по бюджетной цене. Прошу не писать шаблонами. Указывайте цену и сроки, если сможете помочь. Да, данное учреждение знает, что сайт надо переделывать. Но на данный момент стоит задача ...Завершен6 лет назад
- $10
Нужно развернуть движок на сервере, плюс создать БД и аккаунт для ФТП доступа. Движок Shop Script На сервере нет файл менеджера. Предполагаю что нужно работать через консоль.Завершен6 лет назад
Необходимо с сайта http://diesel.elcat.kg/ , https://stroka.kg/ и Lalafo.kg в рубрике (разделе) продажа участков: http://diesel.elcat.kg/index.php?showforum=226 , https://stroka.kg/kupit-yhastok/ и https://lalafo.kg/kyrgyzstan/zemelnye-uchastki спарсить первые публикации с тэгами "Участок" или "Участки" на почту( gmail и icloud или Yandex), для того ...Завершен6 лет назад