Yii разработчик

Нужно доработать существующий проект на Yii2. Есть подробное написанное ТЗ. Нужен программист на yii2, который изучит ТЗ и реализует его. Выполнение проекта подразумевает соблюдение требований к коду и организации работы, написание миграций.

От кандидата: хорошее знание yii2 (будем проверять корректность кода и соблюдение правил), работа через git, постоянный он-лайн 6-8 часов в дневное время по Мск, готовность работы в команде (если нужна будет помощь), умение работать с версткой (не верстать, а именно работать, т.е. вносить правки), работа с mysql, проект предполагает frontend и backend.

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