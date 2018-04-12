Добрый день На сайте https://torg-lider.ru есть мелкая правка - сделать вывод водяных знаков (Только у товаров в увеличенном виде) Сейчас там стоит уже модуль, но он не подходит, вроде.. Вот это https://yadi.sk/d/zSYx4yT13UZXMA Что бы так выводился у товаров https://yadi.sk/d/_0FUDMJ53UZXNC Постоплата рублями
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно развернуть движок на сервере, плюс создать БД и аккаунт для ФТП доступа.
Движок Shop Script
На сервере нет файл менеджера. Предполагаю что нужно работать через консоль.
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