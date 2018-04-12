Развернуть движок на сервере

$10
Веб-программированиеЗавершен4 заявки143 просмотра
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Нужно развернуть движок на сервере, плюс создать БД и аккаунт для ФТП доступа.

Движок Shop Script

На сервере нет файл менеджера. Предполагаю что нужно работать через консоль.

6 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mrPuh
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$10
1 день
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