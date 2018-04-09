Панорамы вроде google street view, нужно знание canvas

Веб-программированиеЗакрытнет заявок110 просмотров
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Добрый день! Нужно создать из имеющихся текстур виртуальный тур для сайта, детали в общении.

6 лет назад
Ghilamuna
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад