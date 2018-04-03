Добрый день! Есть текстуры для виртуального тура, используется скрипт отсюда: https://krpano.com Нужно доработать тур, детали в общении.
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
7 лет назад
Добрый день! Есть текстуры для виртуального тура, используется скрипт отсюда: https://krpano.com Нужно доработать тур, детали в общении.
Добрый день! Есть текстуры для виртуального тура, используется скрипт отсюда: https://krpano.com Нужно доработать тур, детали в общении. Нужен специалист, который уже имел дело с этим скриптом.
Добрый день! Нужно создать из имеющихся текстур виртуальный тур для сайта, детали в общении.
Здравствуйте! Нужно создать интерактивный виртуальный тур, материал есть, нужно только программирование, опыт обязателен, детали в общении. Спасибо.
Здравствуйте! Нужно создать интерактивный виртуальный тур, материал есть, нужно только программирование, опыт обязателен, детали в общении. Спасибо.