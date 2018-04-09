Нужен специалист для работы с krpano

Веб-программированиеЗакрытнет заявок108 просмотров
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Добрый день!

Есть текстуры для виртуального тура, используется скрипт отсюда: https://krpano.com

Нужно доработать тур, детали в общении. Нужен специалист, который уже имел дело с этим скриптом.

6 лет назад
Ghilamuna
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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