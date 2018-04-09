Нужен специалист для работы с krpano

Добрый день. Интересует следующий вопрос. Сколько будет стоить написать запрос PHP по API для binance для запроса баланса и для выставить ордер на продажу. Что-то типа этого (это для Криптопии) только нужно для [url=http://www.binance.com/]www.binance.com[/url] function api_query($method, array $req = array()) { $API_KEY ...