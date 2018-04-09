Срочно сгенерировать ssl сертефикаты

Задача У нас есть 3 сайта: leyla-roz.ru cpo.leyla-roz.ru 10let.leyla-roz.ru на битриксе. Нам нужен человек для постоянного сотрудничества и доработок по сайтам. Так же сайты интегрированы с АМО СРМ и нужно доработки делать в АМО, например, помечать специальными тегами, ...