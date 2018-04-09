Необходим программист на доработки сайта на битриксе.

Задача

У нас есть 3 сайта: leyla-roz.ru cpo.leyla-roz.ru 10let.leyla-roz.ru на битриксе.

Нам нужен человек для постоянного сотрудничества и доработок по сайтам.

Так же сайты интегрированы с АМО СРМ и нужно доработки делать в АМО, например, помечать специальными тегами, которые оформили заявку с определенного сайта или формы, а так же, чтобы поля roi stat автоматически заполнялись в зависимости от того, что в теге, и какой источник заявки.

Обязательные требования.

Оплата будет по задачам исходя из затраченного времени.

Мы обозначим фикс за 1 час рабочий и по нему будем считать вам зп.

Очень желательно если у вас есть ИП и мы сможем вам оплачивать по безналу.

Пишите сразу в личку с ценой вашего часа рабочего и есть ли у вас опыт работы с битрикс и амо и есть ли ИП?