Сайт на джумле с поддержкой CRM (сделанной на джумле) дизайн готов

$350
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки110 просмотров
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Добрый день!

Необходимо сделать многостраничный сайт на джумле

Существует  CRM сделанная на джумле для другого сайта которую надо будет соединить с новым сайтом (запись онлайн отображение графика работы, цены и т.п)

Сам макет сайта полностью готов и будет передан в виде послойного псд

6 лет назад
aus-logiks
Сергей 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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