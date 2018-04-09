Сайт на джумле с поддержкой CRM (сделанной на джумле) дизайн готов

Добрый день!

Необходимо сделать многостраничный сайт на джумле

Существует CRM сделанная на джумле для другого сайта которую надо будет соединить с новым сайтом (запись онлайн отображение графика работы, цены и т.п)

Сам макет сайта полностью готов и будет передан в виде послойного псд