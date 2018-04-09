Надо сделать парсер для сайта классом в новом проекте Yii2. Задача пройти авторизацию по логину\паролю и в активной сессии спарсить оттуда все объекты недвижимости с их характеристиками.

Максимально допустимый сторонний движок: SimpleHTMLdom.﻿

В команду нужен постоянный программист Yii2 для разработки проектов в области недвижимости, спорта и впоследствии многих других с перспективой вашего роста. Мы нацелены на результат, понятный и интересный для пользователя, поэтому работа будет выполняться и оплачиваться небольшими этапами

Подробное тз - пришлю в личку файлом.