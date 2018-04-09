Парсер для сайта классом в новом проекте Yii2

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки132 просмотра
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Надо сделать парсер для сайта классом в новом проекте Yii2.  Задача пройти авторизацию по логину\паролю и в активной сессии спарсить оттуда все объекты недвижимости с их характеристиками. 

Максимально допустимый сторонний движок: SimpleHTMLdom.﻿

В команду нужен постоянный программист Yii2 для разработки проектов в области недвижимости, спорта и впоследствии многих других с перспективой вашего роста. Мы нацелены на результат, понятный и интересный для пользователя, поэтому работа будет выполняться и оплачиваться небольшими этапами

Подробное тз - пришлю в личку файлом.

6 лет назад
Oldschl
Павел 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад