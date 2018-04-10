Написать ТЗ для сайта на опенкарт

У меня два задание 1: есть 5 сайтов с них надо что бы автоматом все статьи публикуемые дублировались на нашем сайте с указанием источника 2: есть 5 Инстаграм аккаунтов надо что бы автоматом все посты дублировались на ...
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