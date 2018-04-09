Нужна программа для накрутки просмотров в Ютуб

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки137 просмотров
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Задача  - залив трафика

Действия бота –

1) зайти на сайт "ютуб" с основных браузеров (хром, мозилла, эдж, сафари, опера, андроид, айос)

2) Возможность изменения продолжительности просмотра видео.

3) после каждого просмотра он должен менять айпи.  Возможностью добавлять новые айпи.  

4)изменение скорости  просмотров в час.

Рассматриваю ваши предложения (ПОДРОБНЫЙ план действий) и цены за работу.

6 лет назад
planetavectra
Таня Герман 
38 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
2 года назад