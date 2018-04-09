Нужна программа для накрутки просмотров в Ютуб

У меня два задание 1: есть 5 сайтов с них надо что бы автоматом все статьи публикуемые дублировались на нашем сайте с указанием источника 2: есть 5 Инстаграм аккаунтов надо что бы автоматом все посты дублировались на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача - залив трафика
Действия бота –
1) зайти на сайт "ютуб" с основных браузеров (хром, мозилла, эдж, сафари, опера, андроид, айос)
2) Возможность изменения продолжительности просмотра видео.
3) после каждого просмотра он должен менять айпи. Возможностью добавлять новые айпи.
4)изменение скорости просмотров в час.
Рассматриваю ваши предложения (ПОДРОБНЫЙ план действий) и цены за работу.
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