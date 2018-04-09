Парсинг статей с других сайтов

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок327 просмотров
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У меня два задание 

1: есть 5 сайтов с них надо что бы автоматом все статьи публикуемые дублировались на нашем сайте с указанием источника 

2: есть 5 Инстаграм аккаунтов надо что бы автоматом все посты дублировались на нашем инстаграм профиле 

прошу дать оценку по каждому проекту. 

У нас самого Сайта ещё нет, скоро будет готов. 

6 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад