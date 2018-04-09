Парсинг статей с других сайтов

У меня два задание

1: есть 5 сайтов с них надо что бы автоматом все статьи публикуемые дублировались на нашем сайте с указанием источника

2: есть 5 Инстаграм аккаунтов надо что бы автоматом все посты дублировались на нашем инстаграм профиле

прошу дать оценку по каждому проекту.

У нас самого Сайта ещё нет, скоро будет готов.