Веб-программист (PHP, JS, MysQL, WordPress)

$750
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка184 просмотра
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Только для жителей России, Санкт-Петербурга!

Для работы в компанию ищем человека с навыками:

PHP, JS, MySQL, знание CMS WordPress, DLE (будет плюсом)Отличное знание архитектуры WordPress

Обязанности:

  • Разработка/Доработка шаблонов для WordPress
  • Доработка сайтов (шаблонов, модулей) на DLE
  • Разработка и доработка плагинов на WordPress
  • Верстка шаблонов на WordPress из PSD
  • Доработка приложений на собственной CMS

Ищем сотрудника:

  • От 20 лет
  • Опыт не менее 1 года
  • С портфолио

﻿Условия:

  • ЗП 40 000 - 50 000 руб., по результатам собеседования
  • Возможность карьерного роста
PHPWordPressMySQL
6 лет назад
web-house
Григорий 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад