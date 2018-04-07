Перевести сайт с mysql на mysqli

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок177 просмотров
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Нужно перевести сайт с mysql на mysqli кто может пишите сразу с ценой.

Просьба у кого меньше 20 положительных отзывов не писать.

MySQL
6 лет назад
avstrali-ya
Максим 
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад