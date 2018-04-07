Почистить код сайта. cms WordPress

Вывести какой сейчас день рабочий или выходной (праздник). Время разбить на интервалы: Рабочий день: -Начало -До обеда -После обеда -Конец раб дня По 2,25 часа каждый интервал Время берем с 8 до 17-00 Для Не рабочего времени пишем - вечер, ночь, утро Скрипт должен ...