PHP Работа с датой

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вывести какой сейчас день рабочий или выходной (праздник). Время разбить на интервалы:
Рабочий день:
-Начало
-До обеда
-После обеда
-Конец раб дня
По 2,25 часа каждый интервал
Время берем с 8 до 17-00
Для Не рабочего времени пишем - вечер, ночь, утро
Скрипт должен вывести инфу:
Например:
Сейчас Рабочий день, После обеда
Сейчас Не рабочее время, Ночь
Сейчас Выходной (суббота), День
Сейчас Выходной (воскресенье), Вечер
Сейчас Выходной (праздник), День
Праздники можно просто занести массивом.
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