PHP Работа с датой

Вывести какой сейчас день рабочий или выходной (праздник). Время разбить на интервалы:

Рабочий день:

-Начало

-До обеда

-После обеда

-Конец раб дня

По 2,25 часа каждый интервал

Время берем с 8 до 17-00

Для Не рабочего времени пишем - вечер, ночь, утро

Скрипт должен вывести инфу:

Например:

Сейчас Рабочий день, После обеда

Сейчас Не рабочее время, Ночь

Сейчас Выходной (суббота), День

Сейчас Выходной (воскресенье), Вечер

Сейчас Выходной (праздник), День

Праздники можно просто занести массивом.