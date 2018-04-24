PHP Работа с датой

$5
Веб-программированиеЗавершен5 заявок183 просмотра
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Вывести какой сейчас день рабочий или выходной (праздник). Время разбить на интервалы:

Рабочий день:

-Начало

-До обеда

-После обеда

-Конец раб дня

По 2,25 часа каждый интервал

Время берем с 8 до 17-00

Для Не рабочего времени пишем - вечер, ночь, утро

Скрипт должен вывести инфу:

Например:

Сейчас Рабочий день,  После обеда

Сейчас Не рабочее время,  Ночь

Сейчас Выходной (суббота), День

Сейчас Выходной (воскресенье), Вечер

Сейчас Выходной (праздник), День

Праздники можно просто занести массивом.

PHP
6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
serifsafarof
Шериф 
26 летАзербайджан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$5
2 дня
Отличная работа, рекомендую!!
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