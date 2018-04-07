Починить корзину на сайте

Необходимо починить корзину и обновление цены на товаре при выборе кол-ва товара.

Силаореха.рф

Какие проблемы:

1. При добавлении товара в корзину с главной страницы - а) Обновляется вся страница чтоб товар добавился в корзину и было визуально видно что товар в корзине. б) после добавления переходишь на любую карточку товара и между шапко и товаром появляется список позиций которые добавил в корзину с главной, как только обновишь страницу, список этот пропадает

2. Когда выбираешь фасовку и к ней добавляешь кол-во товара, например 3 - необходимо чтоб сразу пересчитывалась цена.

3. Когда в корзине добавляешь кол-во товара, нужно в ручную обновлять страницу - необходимо сделать это автоматически, либо напротив товара появлялась кнопка обновить

4. Когда в корзине удаляешь целую строчку товара, страница обновляется и становится пустой, пока не обновишь.

Может есть еще какие то косяки, вдруг увидите.