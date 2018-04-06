Добрый день Сайт http://alfir-profi.ru/ Правки: 1. После заказа на почту приходит вот так https://yadi.sk/i/gVeOYlgI3UZTmE Нужно сделать так, что бы приходили и контактные данные покупателя 2. Видимо, сама страница заказа сделана так, что там не выводится плата за доставку и оплату. Нужно сделать ...
Создание сайта(админки)+бота steam для отправки трейд офферов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа будет связана с steam api key
Я знаю как выполнять запрос чтобы смотреть какие сейчас активные обмены есть на аккаунте. Так вот нужно чтобы эта статистика парсилась в админ панель (с указанием времени,предметов которые находятся в обмене и статусе самого обмена принят/либо ожидает подтверждения).
Далее есть post запрос который должен выполняться автоматически.
После этого запроса нужен бот, который булет отправлять трейд оффер на тот же аккаунт с теми же самыми предметами. И если человек принимает этот обмен и подтверждает его,то в моей админке появляется галочка что этот обмен приняли. На этом все :)
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