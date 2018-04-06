Создание сайта(админки)+бота steam для отправки трейд офферов

Работа будет связана с steam api key

Я знаю как выполнять запрос чтобы смотреть какие сейчас активные обмены есть на аккаунте. Так вот нужно чтобы эта статистика парсилась в админ панель (с указанием времени,предметов которые находятся в обмене и статусе самого обмена принят/либо ожидает подтверждения).

Далее есть post запрос который должен выполняться автоматически.

После этого запроса нужен бот, который булет отправлять трейд оффер на тот же аккаунт с теми же самыми предметами. И если человек принимает этот обмен и подтверждает его,то в моей админке появляется галочка что этот обмен приняли. На этом все :)