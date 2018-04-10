Вывод в заказе суммы доставки Opencart 1.5. Альфир

Добрый день

Сайт http://alfir-profi.ru/

Правки:

1. После заказа на почту приходит вот так https://yadi.sk/i/gVeOYlgI3UZTmE

Нужно сделать так, что бы приходили и контактные данные покупателя

2. Видимо, сама страница заказа сделана так, что там не выводится плата за доставку и оплату. Нужно сделать так, что бы они там выводились и складывались с ценой товара (как обычно в ИМ..)

Самое важное, что бы Модуль Сдек работал

Рассчёт модуля работает, но для того чтобы он был виден на сайте - нужно переделывать оформление корзины, т.к. она отличается от той, для которой затачивался модуль. В частности нет полей индекса, поля ФИО отличаются, город передаётся в другое поле и т.п.

Пример товара для тестов с ценой:

http://alfir-profi.ru/catalogue/esteticheskaya-cosmetologiya/omolazhivayushchaya-programma/myagkaya-penka-s-uvlazhnyayushchim-kompleksom.html

Постоплата рублями