Требуется написать скрипт калькулятора жалюзи. 1. Данные загружаются из csv-файла data.csv (реализовать на PHP). 2. Выбор типа жалюзи. По умолчанию первый из списка. Выбор типа по параметру. Смена картинки фона типа жалюзи, отображаются все картинки материалов, соответствующие ...
Вывод в заказе суммы доставки Opencart 1.5. Альфир
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Правки:
1. После заказа на почту приходит вот так https://yadi.sk/i/gVeOYlgI3UZTmE
Нужно сделать так, что бы приходили и контактные данные покупателя
2. Видимо, сама страница заказа сделана так, что там не выводится плата за доставку и оплату. Нужно сделать так, что бы они там выводились и складывались с ценой товара (как обычно в ИМ..)
Самое важное, что бы Модуль Сдек работал
Рассчёт модуля работает, но для того чтобы он был виден на сайте - нужно переделывать оформление корзины, т.к. она отличается от той, для которой затачивался модуль. В частности нет полей индекса, поля ФИО отличаются, город передаётся в другое поле и т.п.
Пример товара для тестов с ценой:
http://alfir-profi.ru/catalogue/esteticheskaya-cosmetologiya/omolazhivayushchaya-programma/myagkaya-penka-s-uvlazhnyayushchim-kompleksom.html
Постоплата рублями
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