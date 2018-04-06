Доработка CMS Simpla

$300
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка125 просмотров
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Нужно выполнить ряд доработок Simpla CMS

Нужно подключить шаблон и оптимизировать, переверстать под мои задачи. (шаблон есть) 

Особенность: Мой сайт может создавать дополнительные региональные сайты и управлять ими.(уже сделано)

Задание требует знания CMS Simpla, MYSQL, Ajax, PHP.

Подробнее при общении.

6 лет назад
sitevisa
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад