Доработка сайта на WordPress (twig)

Уважаемые коллеги,

долгое время работал с одним специалистом, но из-за его загруженности ищу нового. Настроен на долгосрочное сотрудничество.

Задача следующая: есть сайт на WordPress (twig), в котором нужно внести несколько исправлений. Знание twig обязательна.

Жду Ваших откликов и продолжим обсуждение в личке, где я покажу конкретное ТЗ. Буду рад поработать с настоящим профи!

С уважением,

Вадим

P.S. Здесь у меня отзывов немного. Но мою порядочность Вы можете оценить по моим профилям на других фриланс-биржах:

https://www.fl.ru/users/youngdeks

https://freelance.ru/youngdeks