Скопировать сайт , натянуть дизайн на скрипт

$100
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок163 просмотра
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На постоянную фриланс работу требуется программист РНР , требуется : Скопировать сайт , натянуть дизайн на скрипт , 

смотрите ТЕХЗАДАНИЕ : прикрепленный файл .

6 лет назад
ABITUR
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад