Необходимо установить скрипт слайдера в Bitrix

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки116 просмотров
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Необходимо установить скрипт слайдера в Bitrix и объяснить как им пользоваться.

6 лет назад
ivchi
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад