Оплата на яндекс кассе

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Некорректно срабатывает переход к оплате на яндекс кассе в магазине. Кто сможет помочь ?

6 лет назад
Max1mus7777
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад