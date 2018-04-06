Нужно сделать 3D модель на сайт с выбором цвета

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки138 просмотров
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Нужно сделать на сайт 3D модели штакетника с возможностью выбора цвета (текстуры) и возможностью увеличивать и крутить в 3D среде. Выбор цвета должен быть реализован в виде плиточек или иконок, прямо в 3D среде . 

Предоставлю  3 шт. модели штакетника. и нужные текстуры. 

В самих моделях по 2 тела. Основное, которое должно менять цвет и второе, которая должна оставаться всегда серой.  

Могу переконвектировать в нужный формат. 

Нужно сделать возможность расположить html код в любое место сайте. 

6 лет назад
Max1mus7777
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад