Нужно сделать 3D модель на сайт с выбором цвета

Нужно сделать на сайт 3D модели штакетника с возможностью выбора цвета (текстуры) и возможностью увеличивать и крутить в 3D среде. Выбор цвета должен быть реализован в виде плиточек или иконок, прямо в 3D среде .

Предоставлю 3 шт. модели штакетника. и нужные текстуры.

В самих моделях по 2 тела. Основное, которое должно менять цвет и второе, которая должна оставаться всегда серой.

Могу переконвектировать в нужный формат.

Нужно сделать возможность расположить html код в любое место сайте.