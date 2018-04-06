Нужно реализовать SEO фильтр в интернет-магазин

$150
Веб-программированиеЗакрытнет заявок135 просмотров
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Нужен программист с большим опытов в php и готовый оперативно взяться за работу.

Интернет-магазин на движке UMI CMS

Нужно создать, похожее, как описано здесь: https://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/filter/

Могу дать доступ, чтобы показать, как это работает вживую.

6 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад