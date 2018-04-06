Bluestacks+eclipse

Есть чистый комп. Нужно:

1. Поставить эмулятор андроида (bluestacks как вариант) и прицепить к нему какой-нибудь IDE

2. Через IDE авторизоваться в гугл-маркете (учетка готовая лежит в отдельном txt)

3. Скачать клиент VK и авторизоваться (учетка готовая лежит в отдельном txt)

4. Кликнуть на вкладку (не суть какую сообщения, друзья, музыка)

5. Спарсить всю информацию со страницы и сохранить в отдельный файл, доступный вне эмулятора.