Bluestacks+eclipse

Требуется написать скрипт калькулятора жалюзи. 1. Данные загружаются из csv-файла data.csv (реализовать на PHP). 2. Выбор типа жалюзи. По умолчанию первый из списка. Выбор типа по параметру. Смена картинки фона типа жалюзи, отображаются все картинки материалов, соответствующие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть чистый комп. Нужно:
1. Поставить эмулятор андроида (bluestacks как вариант) и прицепить к нему какой-нибудь IDE
2. Через IDE авторизоваться в гугл-маркете (учетка готовая лежит в отдельном txt)
3. Скачать клиент VK и авторизоваться (учетка готовая лежит в отдельном txt)
4. Кликнуть на вкладку (не суть какую сообщения, друзья, музыка)
5. Спарсить всю информацию со страницы и сохранить в отдельный файл, доступный вне эмулятора.
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