Bluestacks+eclipse

Веб-программированиеЗакрытнет заявок108 просмотров
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Есть чистый комп. Нужно:  

1. Поставить эмулятор андроида (bluestacks как вариант) и прицепить к нему какой-нибудь IDE 

2. Через IDE авторизоваться в гугл-маркете (учетка готовая лежит в отдельном txt) 

3. Скачать клиент VK и авторизоваться  (учетка готовая лежит в отдельном txt) 

4. Кликнуть на вкладку (не суть какую сообщения, друзья, музыка) 

5. Спарсить всю информацию со страницы и сохранить  в отдельный файл, доступный вне эмулятора.

6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва