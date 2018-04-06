WordPress, WP, edit, доработка.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки117 просмотров
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Есть несколько небольших доработок по ВП, ТЗ прикрепил

WordPress
6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
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