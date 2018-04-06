Сделать переписку на доске объявлений как на авито

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1)Нужно сделать переписку между пользователями на сайте  доска объявлений  как сделано на авито.

2)Также нужно сделать уведомление для всех пользователей которое можно разослать с админки.

3) В админки должна быть возможность читать переписку пользователей блокировать как админу так и пользователю

4)Все сообщения должны помечаться прочитано или нет так же при входящем сообщение должно мигать уведомление 

5)Должна быть возможность написать админу

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6 лет назад
avstrali-ya
Максим 
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад