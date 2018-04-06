Сделать переписку на доске объявлений как на авито

1)Нужно сделать переписку между пользователями на сайте доска объявлений как сделано на авито.

2)Также нужно сделать уведомление для всех пользователей которое можно разослать с админки.

3) В админки должна быть возможность читать переписку пользователей блокировать как админу так и пользователю

4)Все сообщения должны помечаться прочитано или нет так же при входящем сообщение должно мигать уведомление

5)Должна быть возможность написать админу

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